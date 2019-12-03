«WinTrail Ternopil 2019» – забіг під такою назвою організували цими вихідними у Тернополі.

Взяли участь у легкоатлетичному дійстві понад 270 спортсменів. Вони долали дві дистанції: на 9 і 27 кілометрів.

Легкоатлетичні змагання взимку – чи не найскладніші навіть для професійних спортсменів, – кажуть учасники забігу. Оскільки дошкуляє не лише холод, а й слизька поверхня.

«Забіг пройшов тяжко, на останньому колі довелося трохи намучитися. Проявився ряд слабких сторін, яких потрібно позбуватись. Біг майже дві години, тому тортик, борщ на фініші були особливо смачні», – зазначає учасник тернопільського зимового забігу Олександр Вікторов.

Забіг «WinTrail Ternopil 2019» організували у перший день зими. Відомий рекордсмен Василь Шевчук подолав дистанцію у 27 км. босоніж, встановивши черговий рекорд у Тернополі.

Софія Романська