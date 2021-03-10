Звання “Мати-героїня” отримали майже три десятки жительок Тернопільщини. Це жінки, які виховали щонайменше п’ятеро дітей.

Жителька Кременецького району Галина Бобрик має шестеро дітей. Жінка переконана, що материнство — це її покликання.

“Я з дитинства хотіла мати велику сім’ю. Вкладаю душу в кожну свою дитину. Разом з чоловіком виховуємо, він допомагає в усьому. Старші вже виросли, закінчили школу. То особливих труднощів, з якими не можемо впоратися, не має. Звісно, хочеться дати дітям якомога більше всього, а не завжди є можливість”.

На Тернопільщині проживає понад 13 500 багатодітних сімей, в яких виховуються близько 46 400 дітей. Найбільше багатодітних родин у Кременецькому, Шумському та Збаразькому районах.

Нагадаємо, Почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей.