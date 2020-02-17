Батьки дітей-жителів громади, які відвідують дитячі садочки у Тернополі, оплачуватимуть за їх харчування лише 70% вартості. Решту суми – 30% сплачуватиме Тернопільська міська рада.

Як пояснюють в управлінні освіти та науки, розмір плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах встановлюється один раз на рік з урахуванням режиму роботи закладу та моніторингу цін на соціально значущі товари.

Повна вартість за харчування однієї дитини в день у 2020 році встановлено на рівні:

— 26 грн. 00 коп. у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;

— 28 грн. 00 коп. у І молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;

— 33 грн. 00 коп. у дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;

— 35 грн. 00 коп. у дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей.

З метою надання додаткової соціальної підтримки зменшено плату для батьків за харчування дітей, які проживають у м. Тернополі і виховуються у дошкільних навчальних закладах та навчально-виховних комплексах, а саме:

— 18 грн. 00 коп. у І молодших групах з терміном перебуванням дітей 10 год. 30хв., 12 годин;

— 20 грн. 00 коп. у І молодших групах з цілодобовим перебуванням дітей;

— 24 грн. 00 коп. у дошкільних групах з терміном перебування дітей 10 год. 30 хв., 12 годин;

— 26 грн. 00 коп. у дошкільних групах з цілодобовим перебуванням дітей.

Відповідне рішення «Про встановлення плати за харчування та порядок нарахування батьківської плати в закладах дошкільної освіти Тернопільської міської ради» було прийнято 13 лютого 2020 року на засіданні виконавчого комітету.

Зазначимо, що пільгові умови оплати харчування дітей у закладах дошкільної освіти для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.