28% населення на Тернопільщині вакцинувалися двома дозами.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Першою дозою щепилося 37% жителів краю.

Щодня в області проводять близько шести тисяч щеплень. Попри зростання кількості вакцинованих, колективний імунітет наразі не сформований.

«Наші мобільні бригади виїжджають у населені пункти. Також допомагають у цьому представники Червоного Хреста. Тож вакцинація повністю доступна для жителів краю. Потрібне лише бажання людей вакцинуватися і отримати захист від хвороби. Хотілося б, щоб темпи вакцинації були вищими. В області доступні усі чотири види вакцин. Щепитися можна у будь-якому центрі вакцинації», – каже Ольга Ярмоленко.

Епідеміологи стверджують, щоб зупинити поширення коронавірусу, необхідно імунізувати близько 80% жителів краю. Такого рівня в Україні планують досягти у 2022 році.