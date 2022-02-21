Майже сто тисяч гривень виманили у двох тернополян “працівники банку”

Черговий факт шахрайства задокументували працівники Тернопільського управління поліції. Двоє громадян стали жертвами аферистів.

Схема наступна: до громадян під різними приводами телефонують невідомі та представляються працівниками банку. Вони входять в довіру та дізнаються конфіденційну інформацію за допомогою якої спустошують рахунки. Один з заявників втратив майже 49 000 гривень, а інший – 44 500 гривень.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.