Майже сто тисяч гривень виманили телефонні шахраї у трьох мешканців області

Працівники поліції документують нові факти шахрайств, вчинені щодо мешканців області.

Як правило, аферисти зателефонують потенційним жертвам та переконують їх переказати кошти на інші рахунки. В результаті здійснених транзакцій пройдисвіти збагатилися майже 100 000 гривень.

Жителька Тернополя розповіла правоохоронцям, що до неї зателефонував чоловік, який представився співробітником фінансової установи. Він запевнив жінку, що невідомі намагаються розрахуватися її банківською карткою. Аби убезпечити кошти, краянці необхідно уточнити персональні дані. Тернополянка швидко все зробила, а згодом збагнула, що стала жертвою афериста, адже з рахунку зникло 74 500 гривень.

Від аналогічної шахрайської схеми потерпіло ще двоє краян, які втратили 22500 гривень й більше 1000 гривень.

Відомості про злочини правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).