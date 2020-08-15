За попередню добу на Тернопільщині підтверджено 97 випадків зараження вірусом COVID-19.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (40 осіб)

Бучацький район (5 осіб):

• м. Бучач – 2

• с. Сороки – 2

• с. Трибухівці – 1

Бережанський район (6 осіб):

• м. Бережани –1

• с. Рогачин – 2

• с. Лапшин – 2

• с. Павлів – 1

Збаразький район (12 осіб):

• м. Збараж – 4

• с. Шимківці – 2

• с. Нижчі Луб’янки – 1

• с. Вищі Луб’янки – 1

• с. Чернихівці – 1

• с. Верняки – 1

• с. Кинахівці – 2

Гусятинський район (6 осіб):

• смт. Гусятин – 1

• м. Копичинці – 1

• м. Хоростків – 2

• с. Старий Нижбірок – 2

Теребовлянський район (4 особи):

• с. Кобиловолоки – 2

• м. Теребовля – 1

• с. Багатківці – 1

Тернопільський район (9 осіб):

• с. Ігровиця – 1

• с. Гаї-Шевченківські – 1

• смт. Велика Березовиця – 2

• с. Смиківці – 1

• с. Острів – 2

• с. Буцнів – 1

• с. Козівка – 1

Ланівецький район (3 особи):

• м. Ланівці – 2

• с. Оришківці – 1

Козівський район (1 особа):

• смт. Козлів – 1

Чортківський район (9 осіб):

• м. Чортків – 5

• с. Улашківці – 1

• смт. Заводське – 2

• с. Тарнавка – 1

Шумський район (2 особи):

• с. Залісці – 2

Загалом станом на 15 серпня в області за результатами досліджень методом ПЛР у 3636 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3331 випадок – дорослі, 305 випадків – діти), з них 45 летальних. Видужало 2407 осіб.

В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2801, з яких 1262 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 60 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1539 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 89 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).

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