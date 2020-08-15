За попередню добу на Тернопільщині підтверджено 97 випадків зараження вірусом COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (40 осіб)
Бучацький район (5 осіб):
• м. Бучач – 2
• с. Сороки – 2
• с. Трибухівці – 1
Бережанський район (6 осіб):
• м. Бережани –1
• с. Рогачин – 2
• с. Лапшин – 2
• с. Павлів – 1
Збаразький район (12 осіб):
• м. Збараж – 4
• с. Шимківці – 2
• с. Нижчі Луб’янки – 1
• с. Вищі Луб’янки – 1
• с. Чернихівці – 1
• с. Верняки – 1
• с. Кинахівці – 2
Гусятинський район (6 осіб):
• смт. Гусятин – 1
• м. Копичинці – 1
• м. Хоростків – 2
• с. Старий Нижбірок – 2
Теребовлянський район (4 особи):
• с. Кобиловолоки – 2
• м. Теребовля – 1
• с. Багатківці – 1
Тернопільський район (9 осіб):
• с. Ігровиця – 1
• с. Гаї-Шевченківські – 1
• смт. Велика Березовиця – 2
• с. Смиківці – 1
• с. Острів – 2
• с. Буцнів – 1
• с. Козівка – 1
Ланівецький район (3 особи):
• м. Ланівці – 2
• с. Оришківці – 1
Козівський район (1 особа):
• смт. Козлів – 1
Чортківський район (9 осіб):
• м. Чортків – 5
• с. Улашківці – 1
• смт. Заводське – 2
• с. Тарнавка – 1
Шумський район (2 особи):
• с. Залісці – 2
Загалом станом на 15 серпня в області за результатами досліджень методом ПЛР у 3636 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3331 випадок – дорослі, 305 випадків – діти), з них 45 летальних. Видужало 2407 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього проведено досліджень 2801, з яких 1262 дослідження на наявність антитіла класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 60 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 1539 досліджень на наявність антитіла класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 89 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
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