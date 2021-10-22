16 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 21 жовтня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
- жінка 76 р., м. Тернопіль;
- жінка 68 р., Тернопільський район;
- жінка 58 р., Тернопільський район;
- чоловік 72 р., м. Заліщики;
- жінка 67 р., Чортківський район;
- жінка 59 р., Чортківський район;
- чоловік 49 р., м. Тернопіль;
- жінка 83 р., Чортківський район;
- жінка 71р., Чортківський район;
- жінка 55 р , м. Тернопіль;
- чоловік 67 р., м. Чортків;
- чоловік 74 р., м. Чортків;
- чоловік 88 р., м. Чортків;
- чоловік 79 р., Чортківський район;
- жінка 75 р., м. Тернопіль;
- чоловік 71 р., Тернопільський район.
Загалом за добу зафіксовано 696 нових випадів коронавірусної хвороби. Одужало 347 людей.
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