16 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 21 жовтня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

  • жінка 76 р., м. Тернопіль;
  • жінка 68 р., Тернопільський район;
  • жінка 58 р., Тернопільський район;
  • чоловік 72 р., м. Заліщики;
  • жінка 67 р., Чортківський район;
  • жінка 59 р., Чортківський район;
  • чоловік 49 р., м. Тернопіль;
  • жінка 83 р., Чортківський район;
  • жінка 71р., Чортківський район;
  • жінка 55 р , м. Тернопіль;
  • чоловік 67 р., м. Чортків;
  • чоловік 74 р., м. Чортків;
  • чоловік 88 р., м. Чортків;
  • чоловік 79 р., Чортківський район;
  • жінка 75 р., м. Тернопіль;
  • чоловік 71 р., Тернопільський район.

Загалом за добу зафіксовано 696 нових випадів коронавірусної хвороби. Одужало 347 людей.