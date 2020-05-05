На засіданні Тернопільського міського оперативного штабу начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак проінформував про стан справ у медичних закладах міста щодо захворювання на COVID-19.

Відтак, на 54-й день карантину:

Станом на 4 травня всього по Тернополю від початку карантину зареєстровано з діагнозом COVID-19 75 осіб.

Станом на ранок є 66 хворих на коронавірусну інфекцію. 50 пацієнтів знаходяться на амбулаторному лікуванні, з них 3 дітей.

· 16 мешканців знаходяться на стаціонарному лікуванні в Тернопільській комунальній лікарні швидкої допомоги (14 осіб), і двоє пацієнтів (мати і дитина) – в Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні.

· В закладах охорони здоров’я знаходяться 9 мешканців м.Тернополя з підозрою на COVID-19 в лікарні швидкої допомоги (3 пацієнтів), в міській дитячій лікарні (двоє пацієнтів), і амбулаторно (4 пацієнтів).

· В Тернопільській лікарні швидкої допомоги знаходяться 21 пацієнт з підтвердженим діагнозом COVID -19 (14 з міста і 7 жителів з району).

· В Тернопільській міській комунальній дитячій лікарні 5 пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції.

· В лікарні №3 на обсервації перебувають 8 пацієнтів.

· За даними сімейних лікарів на самоізоляції перебуває 488 пацієнтів.

За квітень всім медичним працівникам Тернополя, які залучені у лікувальний процес із COVID-19, було виплачено муніципальну надбавку – премію по 10 тисяч гривень.

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