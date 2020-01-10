«Казкову коляду» влаштували у Тернополі.

Майже півтисячі колядників, серед яких діти з інвалідністю, у вишиванках виконували традиційні українські колядки у торговому центрі «Подоляни». Також під час акції продавали диски з казками. Виручені кошти спрямують на покупку авто для навчально-реабілітаційного центру.

Продаж дисків з казками продовжується, – розповів співорганізатор акції Олег Нитка. Інформацію про реалізацію дисків можна знайти на сторінці «Казковий автомобіль» у мережі «Фейсбук».

«Казкову коляду» ми вирішили організувати в рамках благодійної акції «Казковий автомобіль». Акція має на меті допомогти реалізувати аудіодиски з казками, які записані дітками з інвалідністю, а за зібрані кошти придбати спеціально обладнаний автомобіль для Тернопільського обласного навчально-реабілітаційного центру. Там навчається понад 150 дітей з вадами опорно-рухового апарату, деякі з них пересуваються на інвалідних візках, ми хочемо придбати автомобіль, щоб допомогти їм пересуватися».

Необхідний автомобіль вартує понад 20 тисяч доларів. За словами організаторів, під час Різдвяного флешмобу зібрали 229 тисяч гривень, відтак благодійна акція продовжується. Долучитися до доброї справи можуть всі охочі, придбавши диск з аудіоказками учнів Тернопільського навчально-реабілітаційного центру.

Софія Романська