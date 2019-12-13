Цього року понад сорок безробітних на Тернопільщині з лави безробітних пішли бізнесмени. Люди вирішили зайнятися підприємницькою діяльністю і дати робочі місця іншим безробітним.

Відкрити власні справи допомогла безробітним жителям краю одноразова виплата допомоги для організації підприємницької діяльності, – повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. А ідеї для бізнесу люди отримали під час профорієнтаційних заходів і вивчення ринку праці.

«41 безробітному в області вдалося відкрити власний бізнес. З компенсацією роботодавцям витрат єдиного соціального внеску отримали роботу 289 особи зі статусом безробітного. А загалом послугами служби зайнятості Тернопільщини

цього року скористались більше 46 тис. осіб. За 11 місяців 2019 року вдалося працевлаштувати 24261 тисяч осіб, з них 8875 тис. безробітних».

Ринок праці області далі потребує кваліфікованих робітників, а також спостерігається відтік кадрів за кордон. У центрі зайнятості побоюються, що наш регіон чекає кадровий голод.

Софія Романська