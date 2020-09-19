Майже п’ять тисяч людей на Тернопільщині уже побороли COVID-19. А загальна кількість лабораторно підтверджених випадків перевищила десять тисяч. Учора у регіоні додалося 318 нових випадків зараження.

Як розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев, COVID-19 на Тернопільщині стрімко поширюється через низький рівень колективного імунітету, а також нехтування карантинними вимогами.

«Щоб епідемію подолати, необхідно, щоб з вірусом зіткнулося близько 80% людей. Рівень колективного імунітету у нашому регіоні є низьким. І тому вірус має всі умови для того, щоб активно проявлятися. Крім того, ми бачимо, що побільшало соціальних контактів, зокрема, і після початку навчального року. А це сприяє росту захворюваності. Щоб вплинути на ту ситуацію, необхідно розірвати епідпроцес, зменшити кількість соціальних контактів, зокрема, і що стосується людей понад 65 років із супутніми захворюваннями. Важливо максимально вберегти від зараження групу ризику, а також є питання щодо лікування людей в окремих лікувальних закладах. Бачимо, що у деяких лікарнях вища смертність, у деяких нижча».

Додамо, учора COVID-19 забрав життя шести людей. Серед померлих є люди, в яких не було супутніх захворювань. Зокрема, у місті Чорткові помер чоловік 57 років, в Монастириському районі – також чоловік 57 років, у Тернополі – жінка 56 років, у Кременецькому районі – чоловіки 76 і 82 років, у Гусятинському районі – жінка 76 років. Загальна кількість летальних випадків з підтвердженим діагнозом коронавірусу в області збільшилася до 129.

Софія Романська

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