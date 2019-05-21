«Бучачагрохлібпром» демонструє високі економічні показники та ще раз доводить прозорість своєї діяльності.

Усього за місяць одне з найуспішніших та найбільших аграрних підприємств Тернопільської області – ТзОВ «Бучачагрохлібпром» сплатило 2 мільйони 450 тисяч гривень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та ще 2 з половиною мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб.

Як зазначив голова наглядової ради підприємства, відомий меценат та аграрій Петро Гадз, їхня компанія завжди працювала та працюватиме згідно чинного законодавства. Більше того, саме «Бучачагрохлібпром» – є взірцем відданої праці, високої професійності та відкритості. Ці ключові якості разом із турботою про своїх працівників й забезпечують економічний успіх підприємства:

– У квітні ми сплатили майже 5 мільйонів до бюджету. Як і завжди наша аграрна компанія демонструє приклад законослухняності та справжнього патріотизму, адже ми працюємо заради блага України. Незалежно від політичної ситуації, владних змін ми і надалі чесно та відкрито сплачуватиме усі податки. Так повинне робити кожне українське підприємство – від малого і до великого. Лише так ми зможемо покращити економіку країни, лише так ми остаточно продемонструємо свою європейськість та гідність. Трьома основними принципами, які визначають вектор нашої роботи, є чесність і відкритість, турбота про наших працівників та професійність. Незалежно від обставин в країні ми працюватимемо чесно та згідно українського закону; ми усіма можливими способами дбатимемо про наших людей – справжніх азів своєї справи. Переконаний, лише таким чином ми досягнемо процвітання та успіху, – наголосив Петро Гадз.

Також зазначимо, нещодавно у ТзОВ «Бучачагрохлібпром» перейшли на електронну систему розрахунків коштів. Так, усі 860 працівників компанії отримуватимуть заробітні плати на особисті банківські платіжні картки. Середня зарплата у квітні на підприємстві Петра Гадза склала 16010 гривень.