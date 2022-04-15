Патрульні виявили відразу двох водіїв з ознаками наркотичного сп’яніння з різницею в 10 хвилин.

Учора близько опівдня, під час перевірки осіб та транспортних засобів на блокпостах, інспектори зупинили автомобіль Fiat, водій якого мав явні ознаки наркотичного сп’яніння. На іншому ж блокпосту через 10 хвилин патрульні виявили ознаки наркотичного сп’яніння вже у водія автомобіля Volkswagen.

В обох випадках водії в категоричній формі відмовились пройти огляд на стан сп’яніння в найближчому медичному закладі. Тож інспектори склали на водіїв протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та направили автомобілі на арештмайданчик.