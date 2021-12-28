Майже двісті пакетиків з наркотиками знайшли поліцейські у молодика з Бережан

Співробітники роти поліції особливого призначення спільно з працівниками відділу поліції №1 міста Бережани під час патрулювання виявили у 21-річного молодика 178 пакетиків з канабісом.

Молодого чоловіка поліцейські помітили на вулиці. Побачивши правоохоронців, той став нервувати, пришвидшивши ходу, намагався втекти. Згодом стала зрозуміла причина такої поведінки – бережанець зізнався у тому, що в наплічнику має заборонені речовини.

«На місце події виїхала слідчо-оперативна група і задокументувала факт незаконного зберігання наркотичних речовин, – розповів начальник відділення поліції №1 міста Бережани Артем Колодій. – Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу. Речові докази вилучено та направлено на експертизу».