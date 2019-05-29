Учора тернопільські абітурієнти складали зовнішнє незалежне оцінювання з англійської мови.

У тестуванні взяло участь понад 1900 випускників, – повідомив відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шайнюк.

Одинадцятикласниця Анастасія планує бути перекладачем. Для цього дівчині необхідні високі бали на ЗНО.

«Тестування з іноземних мов дуже складне. Це я можу стверджувати. Попри те, що готувалася багато років з репетитором, виконати деякі завдання було не просто. Особливо складним для мене було завдання, що стосувалося розуміння мови на слух. Але я очікую на гарні результати. Сподіваюся, що зробила мінімум помилок».

На тестуванні з англійської мови не обійшлося без порушень, – зазначає Юрій Шайнюк. Один абітурієнт залишив пункт ЗНО через спробу скористатися мобільним телефоном. Втім,такі випадки на Тернопільщині поодинокі. Переважно абітурієнти дотримуються усіх правил.

«Позаду уже чотири пройдених іспитів у формі ЗНО. Відбулися вони в загальному добре. Зокрема, радує той факт, що явка на тестах була досить високою. До прикладу, з англійської мови явка була 95%, – зазначає Юрій Шайнюк.

30 травня тернопільські абітурієнти складатимуть ЗНО з фізики. Також попереду іспити з історії та природничих наук.

Софія Романська