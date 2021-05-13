Майже дві сотні мешканців Тернопільщини госпіталізували через грип і ГРВІ

Майже двісті жителів Тернопільщини госпіталізували через грип і ГРВІ минулого тижня. Серед них — двадцять дітей. Попри стабілізацію із захворюваністю, лікарі реєструють важкі випадки.

Загальна захворюваність на грип і ГРВІ протягом тижня знизилася. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, теперішні показники відповідають низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

“Загальна захворюваність на 27,3% нижче рівня епідемічного порогу та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Протягом тижня було виявлено 2199 випадків захворюваності. Госпіталізовано за тиждень 192 особи, із них 20 дітей — 10,4%. Кількість госпіталізованих знизилась на 22,9% порівняно з минулим тижнем”.

Епідемію грипу та ГРВІ на Тернопільщині пов’язують з низьким рівнем вакцинації. Загалом в області щеплено близько чотирьох тисяч жителів краю. Це становить 0,37% від загальної кількості населення області та забезпечує лише індивідуальний захист і є недостатнім для створення колективного імунітету.