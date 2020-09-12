Майже всі ліжка, визначені для хворих на COVID-19 у лікарнях області, заповнені.

Про це повідомив на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС начальник управління охорони здоров’я ОДА Володимир Богайчук. У важкому стані – близько двох сотень пацієнтів, вони використовують кисневу підтримку.

«Наразі ситуація ще контрольована, але всі ліжка, визначені для хворих на коронавірусну інфекцію, вже заповнені. Ми продовжуємо звертатися до жителів області з проханням не ігнорувати правила адаптивного карантину. Люди розслабилися, не дотримуються елементарних вимог. І як наслідок, сьогодні в нашій області – антирекорд – 305 підтверджених випадків за добу. У лікарнях нині перебуває 570 хворих з діагнозом COVID-19, 170 з них – на кисневих концентраторах, 18 – на апаратах штучної вентиляції легень», – каже Володимир Богайчук.

Найбільш заповнені хворими на коронавірус лікарні Тернополя, Бучача, Гусятина. Тільки у лікувальних закладах обласного центру перебуває майже 130 хворих на COVID-19.

Софія Романська

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