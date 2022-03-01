Майже дві сотні чоловіків, які прибули на територію Тернопільської громади, вже стали на військовий облік

З 27 лютого у приміщенні Тернопільської міської ради розпочалася реєстрація та постановка на військовий облік чоловіків віком від 18 до 60 років, які прибули на територію громади.

Станом на понеділок, 28 лютого, вже 162 громадянина пройшли процедуру реєстрації. Чоловіки приїхали у Тернопіль із різних регіонів України: Києва, Донецька, Житомира, Харкова тощо, повідомляють у міській раді.

Нагадуємо, що чоловікам для постановки на військовий облік необхідно прийти у приміщення Тернопільської міської ради (вул.Листопадова, 5 з 09:00 до 17:00 год), із собою мати паспорт та, при наявності, військовий квиток.