5 квітня пожежно-рятувальними підрозділами ліквідовано 18 пожеж в природних екосистемах, на площі 22,8 га. Під час гасіння врятовано 17 будівель та лісовий масив площею 10 га.

12:21. В с. Млинівці Тернопільського (Зборівського) району черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,01 га.

13:20. В м. Чортків на вул. Вільшаній черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,5 га.

13:59. В с. Підгайчики Тернопільського (Зборівського) району черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 2,5 га. Під час гасіння пожежі врятовано 4 житлових будинки.

14:16. В с. Губин Чортківського (Бучацького) району черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 3 га. Під час гасіння пожежі врятовано 5 житлових будинків та лісовий масив площею 10 га.

14:40. В м. Ланівці на вул. Набережній черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,007 га.

15:15. В м. Бережани на вул. Раївській Черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 1 га.

16:07. В м. Монастириська на вул. Злуки черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,5 га. Під час гасіння пожежі врятовано 2 житлових будинки.

16:10. В с. Плебанівка Тернопільського (Теребовлянського) району черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 1 га.

16:34. В с. Воля Тернопільського (Теребовлянського) району черговим караулом 25-го державного пожежно-рятувального поста 12-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 3,5 га.

17:03. В с. Беримівці Тернопільського (Зборівського) району черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,2 га.

18:55. В с. Глибочок Чортківського (Борщівського) району черговим караулом місцевої пожежної команди с. Озерна ліквідована пожежа сміття на стихійному сміттєзвалищі, на площі 0,005 га.

19:32. В с. Королівка Чортківського (Борщівського) району черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 3 га.

20:27. В с. Шибалин Тернопільського (Бережанського) району черговим та резервним караулами 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 4,5 га, окремими осередками. Під час гасіння пожежі врятовано 4 житлових будівлі.

20:28. В м. Кременець на вул. Льотчиків Визволителів черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,1 га.

20:37. В с. Підзамочок Чортківського (Бучацького) району черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 1 га. Під час гасіння пожежі врятовано 1 житловий будинок.

22:22. В с. Рудники Тернопільського (Підгаєцького) району черговим караулом 14-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 1,5 га.

23:36. В м. Бережани на вул. Шевченка черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,5 га. Під час гасіння пожежі врятовано 1 господарську будівлю.

01:01. В м. Тернопіль на вул. Бережанській черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території, на площі 0,0003 га.

Всього, з початку поточного року зареєстровано 41 пожежа в природних екосистемах, на площі понад 30,6 га.