Сташків Богдан Іванович, суддя Тернопільського апеляційного суду оприлюднив декларацію про доходи, отримані у 2019 році.

Згідно документу, Богдан Іванович за 2019 рік отримав заробітньої плати на загальну суму – 1 мільйон 815 тисяч 238 гривень, це 151 тисяча 269 гривень на місяць. До того ж суддя має ще й пенсію. За 2019 рік отримав – 135 тисяч 385 гривень за 2019 рік, або ж 11 тисяч 282 гривні щомісяця. Готівкою Богдан Іванович зберігає трохи більше 500 тисяч гривень, пишуть Тернополяни.

Їздить суддя на автомобілі – “HONDA CR V2354”, 2008 року випуску і вартістю – 202 тисячі 462 гривні.

Щодо будинків та земельнних ділянок то суддя задекларував 5 об’єктів нерухомості.

Так, у власності Богдана Сташіква перебуває – квартира у місті Тернопіль, площею 83,4 метри квадратних, недобудований житловий будинок, площею 172,95 метрів квадратних у селі Куряни, Бережанського району, земельна ділянка площею 1000 метрів квадратних в селі Ігровиця, та дві земельних ділянки у селі Куряни, загальною площею 3017 метрів квадратних.

Доларів чи євро суддя немає ні в банках, ні в готівкових коштах, крім того, у декларації не вказаний більше ніхто з родичів Богдана Івановича Сташківа.

За даними Чесно, Богдан Іванович Сташків працює суддею з 1990 року, а на посаді судді Апеляційного суду Тернопільської області з 2009 року.

Син Богдана Івановича – Назарій – також суддя. Працює в Підволочиському районному суді Тернопільської області. Відповідно до даних декларації родинних зв’язків, другий син судді Тарас з вересня 2016 року також став суддею, Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області. Невістка – Сташків Тетяна Григорівна – помічник судді у Верховному Суді України.