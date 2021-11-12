19 летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 11 листопада.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
1 – жінка 70 р., м.Тернопіль;
2 – чоловік 75 р., Чортківський район;
3 – жінка 60 р., Кременецький район;
4 – жінка 69 р., м.Кременець;
5 – жінка 79 р., м.Кременець;
6 – чоловік 70 р., м.Тернопіль;
7 – чоловік 61 р., Чортківський район;
8 – жінка 81 р., Тернопільський район;
9 – чоловік 55 р., Тернопільський район;
10 – жінка 63 р., м. Чортків;
11 – чоловік 74 р., м.Чортків;
12 – чоловік 80 р., Кременецький район;
13 – жінка 66 р., Кременецький район;
14 – жінка 88 р., м.Тернопіль;
15 – чоловік 68 р., Тернопільський район;
16 – чоловік 88 р., м.Тернопіль;
17 – чоловік 66 р., Чотківський район;
18 – жінка 79 р., Кременецький район;
19 – чоловік 80 р., Тернопільський район.
Загалом за добу зафіксовано 658 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 519 осіб.
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