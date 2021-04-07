567 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 7 квітня 2021 року.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Летальних випадків зареєстровано 19. Померли:
- чоловік 72 р. м. Тернопіль
- чоловік 80 р. Тернопільський район с. Буцнів
- чоловік 61 р. Тернопільський район с. Гаї-Шевченківські
- чоловік 46 р. м. Тернопіль
- чоловік 73 р. Кременецький район м. Почаїв
- чоловік 52 р. м. Бучач
- чоловік 84 р. Чортківський район с. Верб’ятин
- жінка 50 р. м. Тернопіль
- чоловік 82 р. м. Тернопіль
- чоловік 64 р. м. Тернопіль
- чоловік 72 р. Тернопільський район с. Двірці
- чоловік 72 р. м. Тернопіль
- жінка 89 р. м. Тернопіль
- жінка 65 р. м. Тернопіль
- жінка 66 р. Тернопільський район с. Струсів
- чоловік 69 р. Тернопільський район с. Ангелівка
- чоловік 77 р. м. Тернопіль
- чоловік 76 р. Кременецький район с. Ходаки
- чоловік 85 р. Чортківський район с. Горошова.
Одужало 446 людей.
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