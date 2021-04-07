567 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 7 квітня 2021 року.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Летальних випадків зареєстровано 19. Померли:

  • чоловік 72 р. м. Тернопіль
  • чоловік 80 р. Тернопільський район с. Буцнів
  • чоловік 61 р. Тернопільський район с. Гаї-Шевченківські
  • чоловік 46 р. м. Тернопіль
  • чоловік 73 р. Кременецький район м. Почаїв
  • чоловік 52 р. м. Бучач
  • чоловік 84 р. Чортківський район с. Верб’ятин
  • жінка 50 р. м. Тернопіль
  • чоловік 82 р. м. Тернопіль
  • чоловік 64 р. м. Тернопіль
  • чоловік 72 р. Тернопільський район с. Двірці
  • чоловік 72 р. м. Тернопіль
  • жінка 89 р. м. Тернопіль
  • жінка 65 р. м. Тернопіль
  • жінка 66 р. Тернопільський район с. Струсів
  • чоловік 69 р. Тернопільський район с. Ангелівка
  • чоловік 77 р. м. Тернопіль
  • чоловік 76 р. Кременецький район с. Ходаки
  • чоловік 85 р. Чортківський район с. Горошова.

Одужало 446 людей.