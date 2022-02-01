Майже два десятки медиків відсторонили від роботи через відсутність щеплення від ковіду

17 медпрацівників на Тернопільщині відсторонили від роботи через відсутність вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомила начальниця Департаменту охорони здоров’я тернопільської облдержадміністрації Ольга Ярмоленко, пише ТЕРЕН.

– Це не лікарі, а середній медичний персонал та інші працівники закладів охорони здоров’я, – зазначила вона.

За словами Ольги Ярмоленко, на Тернопільщині вакциновано 99,8 % працівників закладів охорони здоров’я. Найкращий показник у Чортківському районі. Там медпрацівники вакциновані на 100%, відповідно, ніхто від роботи не відсторонений. У інших районах такі випадки непоодинокі, по одному-двоє людей, відтак назбиралося 15 невакцинованих.

– Я сподіваюся, що ці люди подумають, проявлять свою громадянську свідомість і вакцинуються, – каже начальниця Департаменту охорони здоров’я.

Нагадаємо, від учора, 31 січня, набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я України № 2664, який розширив перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19.

До переліку потрапили і медпрацівники. Вони відсторонені від роботи без збереження заробітної плати, поки вони не отримають принаймні одну дозу вакцини.