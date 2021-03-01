Майже чотири тисячі жителів Тернопільщини захворіли на грип і ГРВІ минулого тижня

Рівень захворюваності в області на 27% перевищує епідемічний поріг. Найбільше хворих у Кременецькому, Монастириському, Підволочиському і Чортківському районах.

235 хворих на грип і ГРВІ госпіталізували до лікувальних закладів. Серед них — 23 дітей. Як повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, зростання рівня захворюваності на грип і ГРВІ у лютому-березні було прогнозованим. Оскільки такі тенденції простежуються у нашому регіоні щороку.

“Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 371,2 випадки на 100 тисяч населення, за останні 7 днів захворіло 3844 особи, що на 27% перевищує рівень епідемічного порогу та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. На 4-х адміністративних територіях області: Кременецький, Монастириський, Підволочиський, Чортківський райони, показник захворюваності на грип та ГРВІ вище низького рівня захворюваності, на 6 адмінтериторіях: Бережанський, Бучацький, Заліщицький, Зборівський, Підгаєцький, Шумський райони – вище середнього”.

Минулого тижня побільшало хворих і серед дітей шкільного віку. Зокрема, грип і ГРВІ діагностували майже у тисячі школярів. Через високий рівень захворюваності окремі класи пішли на карантин.