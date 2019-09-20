Від початку року поліцейські зареєстрували 3677 заяв та повідомлень про вчинення правопорушень, пов’язаних з домашнім насильством. Найбільше звернень надійшло від жінок – понад 2800.

Як розповів інспектор відділу дільничних офіцерів управління превентивної діяльності поліції Тернопільщини Дмитро Адамович, потерпали від домашнього насильства та зверталися за допомогою до правоохоронців також неповнолітні. Від них зафіксовано 47 повідомлень. За результатами проведених перевірок поліцейські відкрили 9 кримінальних проваджень за статтею 126-1 ККУ – домашнє насильство. Чотири справи уже направлені до суду.

Осіб, які чинили домашнє насильство, поліцейські також притягували до адміністративної відповідальності. Загалом цьогоріч на порушників складено понад 2700 протоколів за статтею 173-2 КУпАП.

На профілактичному обліку поліції Тернопільщини за вчинення домашнього насильства перебуває понад 2800 осіб, з яких 235 жінок.

Нагадаємо, що з січня цього року в Україні набули чинності зміни до Кримінального кодексу, що визнають системне насильство в сім’ї злочином. За домашнє насильство передбачена кримінальна відповідальність – до двох років позбавлення волі.