396 одинадцятикласників цього року отримали золоті та срібні медалі, – повідомила начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Також в області одинадцять випускників здобули максимальні двісті балів на ЗНО.

«Радує те, що більшість медалістів у нашій області підтверджують свої медалі на зовнішньому незалежному оцінюванні. Тобто ті випускники, яким передбачені медалі, переважно складають ЗНО на відмінно, деякі з них отримують максимальні двісті балів на ЗНО. Відповідно до рішення обласної ради, кожен двохсотбальник отримає одноразову стипендію у розмірі п’яти тисяч гривень. Ну і, звісно, для таких абітурієнтів буде доступним навчання на державній формі чи не в кожному виші Україні», – зазначила Ольга Хома.

У Тернополі відзнаки за відмінне навчання отримали 132 випускники, серед них – 85 «золотих» та 47 «срібних» медалістів. Максимальні двісті балів здобули шестеро тернопільських одинадцятикласників.

Нагадаємо, учора в обласному центрі відбулося загальноміське свято «Випускник-2019», у якому взяло участь 1240 випускників.

Софія Романська