Майже чотири сотні підприємців на Тернопільщині притягнули до відповідальності через порушення.

Про це повідомив начальник Держпродспоживслужби області Ігор Рогальський. А загалом інспектори провели понад 1600 моніторингових обстежень.

Фахівці Держпродспоживслужби обстежували заклади громадського харчування, об’єкти торгівлі, перукарні, агропродовольчі ринки.

«За період з 15.11.2021 року по 21.11.2021 року представники Держпродспоживслужби здійснили 1665 моніторингових обстежень суб’єктів господарювання, під час яких виявили порушення на 372 об’єктах. До порушників застосовували відповідні заходи реагування, зокрема: надали 364 приписи, рекомендації та пропозиції щодо усунення порушень, спеціалісти склали 3 протоколи за ст. 42 КУпАП та спільно з представниками Національної поліції склали 49 протоколів. Було обстежено 224 заклади громадського харчування, 644 об’єкти торгівлі продовольчими товарами, 428 об’єктів торгівлі непродовольчою групою товарів, 9 агропродовольчих ринків, 360 інших закладів, серед них – перукарні, навчальні заклади, АЗС, вокзали, готелі, спортивні зали, фітнес-клуби, басейни, аптеки».

Порушення здебільшого стосувалися карантину. Адміністративні протоколи інспектори спрямують до суду.