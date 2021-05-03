Майже дев’ятсот хворих на COVID-19 перебуває у лікарнях області. 27 із них — на апаратах штучної вентиляції легень. А загалом нині із хворобою бореться близько восьми тисяч краян.

Перед Великоднем на Тернопільщині епідемічна ситуація із COVID-19 дещо стабілізувалася. У регіоні поменшало інфікованих, а також знизилася кількість пацієнтів у лікарнях. Втім, епідеміологи побоюються, що після свят повернуться негативні тенденції.

“У нас знизилися показники захворюваності, показники летальності, в нас знизився цілий інший ряд критеріїв, за якими ми оцінюємо ситуацію. Зокрема, почалася тенденція зменшення кількості людей, що хворіють, знижується навантаження по відсотках, мається на увазі зайнятість ліжок. На окремих територіях зменшується питома вага певних категорій, що хворіють. Можна говорити про те, що закріплюється тенденція до стабілізації з ознаками до зниження інтенсивності епідеміологічного процесу. Є ризики, що після Великодня можуть бути деякі ускладнення. Це закономірний процес після масових соціальних контактів”, – зазначив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Відтак жителів краю закликають дотримуватися правил карантину. Людям з групи ризику рекомендують залишатися вдома і дивитися Великодні богослужіння онлайн.