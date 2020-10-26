25 жовтня в Україні відбулись чергові місцеві вибори.
За попередніми підрахунками, міським головою Чорткова та головою Чортківської ОТГ став Володимир Шматько, пише Галас.
Явка виборців у районі орієнтовно 39-40%. Щодо посади голови громади, то обійшлось без несподіванок і з великим відривом лідирує діючий міський голова Володимир Шматько.
За попередніми підрахунками результати наступні:
Володимир Шматько – 79,4%.
Роман Тимофій – 9%.
Ярослав Мізерота – 4%.
Віктор Гурин – 2%.
Анатолій Петльований – 2%.
Микола Садовський – 1%.
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