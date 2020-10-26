25 жовтня в Україні відбулись чергові місцеві вибори.

За попередніми підрахунками, міським головою Чорткова та головою Чортківської ОТГ став Володимир Шматько, пише Галас.

Явка виборців у районі орієнтовно 39-40%. Щодо посади голови громади, то обійшлось без несподіванок і з великим відривом лідирує діючий міський голова Володимир Шматько.

За попередніми підрахунками результати наступні:

Володимир Шматько – 79,4%.

Роман Тимофій – 9%.

Ярослав Мізерота – 4%.

Віктор Гурин – 2%.

Анатолій Петльований – 2%.

Микола Садовський – 1%.