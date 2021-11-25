«VOLKSWAGEN JETTA» на шаленій швидкості в’їхав на обочину дороги, де сидів на велосипеді хлопчик. Згодом одна із свідків скаже, що від удару велосипед підкинуло високо вгору, дитину дуже покалічило.

Ця трагічна подія сталася у с. Прошова 8 липня 2020 року, пише Свобода. Місцеві діти – сестра і брат пішли до сусіда й говорили з ним через огорожу, бо той був на самоізоляції. Дівчинка побачила, як на них на великій швидкості їде червона машина, вона крикнула братові, щоб утікав, а сама стрибнула у рів. Хлопчик не встиг уникнути удару. Його забрала швидка у важкому стані – з численними переломами кінцівок, черепно-мозковою травмою.

Машина не зупинилася, але через метрів 200-250 опинилася у кюветі й з’їхала у пшеничне поле. Там і місцеві люди застали п’яного водія та не менш п’яного пасажира. Від самосуду їх врятувала поліція.

Дитина довго лікувалася й лікується досі. На суді мати говорила про значні проблеми із здоров’ям сина. До речі, на під час судового розгляду він не давав показань, бо нічого не пам’ятає про цю страшну аварію.

38-річний водій-винуватець вину визнав – розповів, що напередодні було Івана Купала, і він добряче вжив алкоголю – 2 літра вина і літра пива, а у день аварії випив лише пива. Втім, у його крові зафіксували 4,63 проміле алкоголю.

Тернопільський міськрайонний суд визнав винним горе-водія за двома статтями Кримінального кодексу: за частиною 2 статті 285 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому тяжке тілесне ушкодження) та за частиною 1 статті 131 ККУ (залишення у небезпеці). Вирок: вісім років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком три роки. Окрім того суд задовольнив позов потерпілої сторони про відшкодування моральної шкоди на суму майже 700 тисяч гривень.

В апеляційній інстанції, де засуджений намагався оскаржити міру покарання та суму компенсації (вважав, що достатньою є 100 тисяч гривень), вирок місцевого суду залишили без зміни.

Інтереси потерпілої сторони у рамках безоплатної правової допомоги представляв адвокат Валентин Шевчук.