Майже 67 тисяч гривень віддав шахраєві мешканець Тернопільщини за рації для бійців

Придбати три радіостанції для потреб захисників мав намір житель Хоростківської громади Чортківського району. Не переконавшись у надійності продавця, він перерахував йому майже 67 тисяч гривень.

Як встановили правоохоронці, на одному із сайтів потерпілий знайшов оголошення про продаж портативних радіостанцій. Продавець висунув умову – відправить товар після повної оплати. Коли замовник перерахував усю суму, оголошення зникло з сайту. Товар потерпілий не отримав і гроші йому не повернули.

За даним фактом дізнавачі Гусятинського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 ККУ (шахрайство). Тривають заходи для розкриття злочину.

Поліцейські радять жителям області проявляти пильність при купівлі товарів через мережу. Головне правило покупок в інтернеті – передоплату вносьте тільки перевірним продавцям, з іншими оплачуйте товар після отримання.