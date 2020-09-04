Шість високопосадовців ГУ ДФС у Тернопільській області підозрюються у розтраті спирту етилового та алкогольних напоїв, конфіскованих у власність держави.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

За процесуального керівництва прокуратури Тернопільської області повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 382 та ч. 3 ст. 191 КК України 6 посадовим особам ГУ ДФС у Тернопільській області.

За версією слідства, начальник управління фінансових розслідувань, слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань, начальник відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління, заступник начальника управління – начальник відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління погашення боргу, головний державний інспектор відділу фінансування, бухгалтерського обліку та звітності та старший державний ревізор – інспектор відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Тернопільській області, перебуваючи у складі відповідної комісії щодо розпорядження конфіскованим майном, діючи за попередньою змовою групою осіб та зловживаючи службовим становищем, безпідставно передали приватному товариству для знищення конфісковані у власність держави спирт етиловий, алкогольні напої та скляний посуд з під них. Також вони підозрюються в умисному невиконанні ухвал суду, що набрали законної сили та якими вирішено передати зазначені речові докази відповідним державним підприємствам для їх технологічної переробки із подальшим перерахуванням грошових коштів від реалізації продуктів переробки до державного бюджету.

Внаслідок неправомірних дій службовців фіскальної служби приватним підприємством безпідставно знищено більше 57 тон спирту етилового та алкогольних напоїв, а також понад 56 тисяч одиниць скляного посуду, конфіскованих у власність держави та заподіяні збитки державному бюджету.

На даний час досліджується питання причетності інших посадових осіб до скоєння зазначених кримінальних правопорушень. Досудове розслідування триває.

Вказані злочини виявлені за інформацією та спільно із працівниками УСР у Тернопільській області ДСР НП України та УСБ України в Тернопільській області.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові.