Майже 50 000 гривень зникло з кредитного рахунку жителя села Байківців. Чоловік здійснював продаж через Інтернет, а як наслідок став жертвою афери.

З його слів, на сайті-оголошень він розмістив допис про продаж майна. До нього зателефонував невідомий та попросив номер карткового рахунку, аби здійснити транзакцію. Окрім цього він надіслав продавцю фішингове повідомлення, аби отримати необхідну інформацію з даними. Згодом пролунав ще один дзвінок, цього разу аферист представився співробітником фінансової установи. Він уточнив отриману інформацію щодо рахунку. Після розмови потерпілому прийшло сповіщення про зняття з електронного гаманця грошей в сумі майже 50000 гривень.

Відомості про подію працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.