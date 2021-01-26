Майже 400 тисяч гривень: посадовця поліції підозрюють у розтраті державних грошей

Слідчі ТУ ДБР у м. Львові завершили досудове розслідування відносно заступника начальника ГУ Нацполіції у Тернопільській області та директора державного підприємства, який підозрюється у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні.

За даними слідства, у 2018 році правоохоронець уклав з директором державного підприємства два договори про надання послуг з оновлення, супроводження та технічної підтримки програмного забезпечення. Проте, фігурантами кримінального провадження було внесено неправдиві відомості до актів здавання-приймання послуг. На підставі укладених фіктивних договорів на користь суб’єкта господарювання було перераховано 396 000 гривень бюджетних коштів.

Проведеними експертизами встановлено, що послуги з оновлення та супроводу програмного забезпечення не надавалися.

Таким чином:

– заступник начальника ГУ Нацполіції у Тернопільській області обвинувачується у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, а також у службовому підробленні (ч. 2, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України);

– директора держпідприємства обвинувачується у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем та у службовому підробленні (ч. 2, ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Тернопільська обласна прокуратура. Оперативний супровід – Тернопільське управління ДВБ Нацполіції та УСБУ у Тернопільській області.

У разі доведення вини обвинуваченим загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.