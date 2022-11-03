Майже 300 тисяч гривень віддали жителі Чортківщини шахраєві за неіснуючі автомобілі

Перед тим, як зважитися на покупку товару, якого ще немає, але за який продавець уже вимагає завдаток чи інші платежі, – сто разів подумайте, аби не втрапити в шахрайську пастку.

Щодня до поліцейських надходять повідомлення від потерпілих, котрі заплатили за омріяне плаття, меблі, прикраси і навіть транспортні засоби, проте товару так і не отримали. Розшуківці стверджують: розкривати такі злочини дуже непросто, а повернути потерпілим втрачене– майже нереально. Тому будьте відповідальними за власні вчинки, і, перш ніж зважитися на спокусливу ціну чи інші вигоди, – добре подумайте.

Двоє жителі Чортківського району перечислили кошти на рахунок невідомої особи, що обіцяла пригнати їм з-за кордону дешеві транспортні засоби. Один потерпілий замовив позашляховик за який дав завдаток 153 тисячі гривень, інший – мікроавтобус, перерахувавши 141 тисячу гривень.

Зі слів обох заявників, котрі звернулися до Чортківського районного управління поліції, оголошення про авто з-за кордону вони знайшли в мережі. Як з’ясувалося, обдурив обох чортківчан один і той же шахрай особу якого правоохоронці встановлюють.

Відомості за даним фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею шахрайство. Проводяться оперативні заходи.