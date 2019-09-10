Упродовж січня-серпня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до бюджету 2 млн 569,6 тис. грн транспортного податку.

До бюджету додатково надійшло 287,5 тис. грн транспортного податку або плюс 12,6 відсотка до очікуваного.

Надходження даного платежу від юридичних осіб цьогоріч склали 1 млн 422 тис. гривень.

Фізособи з початку 2019 року сплатили 1 млн 147,6 тис. грн транспортного податку.

Нагадаємо, що ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Платниками ж транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2018 – 1 млн 396 тис. 125 грн, а у 2019 – 1 млн 564 тис. 875 гривень).

Сектор комунікацій Головного управління ДПС у Тернопільській області