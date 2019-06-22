Більше 120 жителів Тернопільщини уже скористалися можливістю тимчасової зміни місця голосування на позачергових виборах народних депутатів України, які відбудуться 21 липня.

У Громадянській мережі «Опора» нагадують, що відповідно до Календарного плану основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів України, виборець може звернутися з мотивованою заявою про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси до органу ведення Державного реєстру виборців до 15 липня включно.

Важливо, що тепер людям, які хочуть змінити місце голосування, не потрібно надавати документи, які підтверджують цю необхідність. Достатньо прийти у відділ ведення ДРВ з паспортом і написати заяву.

Майже всі відділи ведення Державного реєстру виборців в області працюють без вихідних. У Тернополі він, за словами начальника відділу Ірини Бурди, у вихідні працює з 9 до 16 години. За останній період до відділу щодня надходить до 5 звернень громадян.

– В окрузі № 164 усі відділи ведення ДРВ працюють у вихідні дні до 15 години, – розповіла Марія Домська, комунікаційниця Громадянської мережі «Опора» у Тернопільській області. – В окрузі №165 – до 16-ої. В окрузі №166 відділ ведення ДРВ Теребовлянської РДА наразі закритий у вихідні, оскільки, за словами працівників, поки що до них звертається дуже мало громадян. Відділ Гусятинської РДА, навпаки, у вихідні працює згідно з тижневим робочим графіком до 17.15. Інші відділи цього округу у вихідні обслуговують громадян за графіком скороченого робочого дня. В окрузі №167 усі відділи ведення ДРВ теж працюють без вихідних.

За даними офіційного сайту Державного реєстру виборців, станом на 18 червня, у Тернопільській області 121 особа тимчасово змінила своє місце голосування на позачергових виборах народних депутатів України. Це становить майже два відсотки від кількості виборців, які скористались цією можливістю під час чергових виборів Президента України 31 березня. Тоді 6,5 тисяч жителів Тернопільщини тимчасово змінили своє місце голосування. А під час повторного голосування цю процедуру пройшли більше 7 тисяч виборців.

Ольга Трач