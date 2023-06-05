Майже 100 000 гривень виманили телефонні аферисти у мешканців області

Працівники поліції задокументували п’ять аналогічних фактів шахрайств.

Невідомі телефонували до жителів області, представлялися співробітниками фінансових установ, у ході розмови вивідували персональні дані, а як наслідок привласнювали чужі кошти.

Аферисти розповідали краянам про заблокований банківський рахунок, збій системи або ж переконували у можливості збільшення кредитного ліміту. Громадяни вірили та без роздумів розголошували конфіденційну інформацію. Пройдисвіти дізнавалися вміст смс-повідомлень та переказували гроші на свої рахунки. В результаті п’ятеро жителів області втратили заощадження на загальну суму – 91937 гривень.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи аби розшукати зловмисників.

Відомості про події слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.