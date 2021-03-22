Причетними до злочину виявилися двоє молодих кременчан. Юнаки проводили ремонтні роботи в будинку потерпілої.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло звернення від жительки села Андруга про те, що з її помешкання викрадено золоті вироби вартістю 15 тисяч гривень.

Потерпіла розповіла, що в період, коли зникли прикраси, в її будинку перебували двоє молодих людей, котрі проводили ремонтні роботи. Поліцейські встановили – це жителі Кременця, 1996 та 2001 років народження. Згодом з’ясувалося, що саме ці юнаки причетні до крадіжки.

Зловмисники у скоєному зізналися. Розповіли, що крадені золоті вироби здали до ломбарду, а виручені гроші розділили та витратили на власні потреби.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 185 кримінального кодексу.