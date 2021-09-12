Збаразький замок, костел святого Антонія та Спасо-Преображенську церкву, що у селі Залужжя Збаразького району, відтворив на стіні майстер Руслан Мавдюк.

Це його авторська скульптурна композиція з художньої ліпнини – велике об’ємне декоративне барельєфне панно із зображенням геральдики міста Збараж та об’єктів архітектурної культурної спадщини Збаразької громади.

На Збаражчині Руслан Мавдюк добре відомий.

– Він належить до майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Тернопільщини, що зберігають традицію регіональної художньої кераміки, ліпнини, різьби по дереву та всіляко намагається розширити сферу їх побутування, – розповіли в Тернопільському обласному методичному центрі народної творчості. – Багато його різножанрових робіт займають почесне місце у Збаразькому культурному середовищі.

Декоративне панно – це багатоетапна кропітка робота. Спочатку Руслан Мавдюк малює та узгоджує ескіз майбутнього зображення. Після цього з усіма деталями наносить графічний малюнок на об’єкт. Наступний етап – нанесення на нього шпаклівки на основі гіпсу. Коли вона висихає, то зачищає нерівності, шпателем і різцями обрізає залишки. На неї наносить другий пласт шпаклівки, якою надає форму усій композиції. Після цієї базової роботи деталізує фрагменти зображення. Майстер прочищає їх наждачним папером, грунтує та покриває акриловим лаком. Щоб відтінити окремі фрагменти, розводить охру та втирає її у барельєф. Коли робота готова, вкриває її лаком та міддю. Щоб надати зображенню об’єму, показати гру світла і тіні, наносить на барельєф позолотою бліки. Тепер все готово.

Фото зі сторінки ТОМЦНТ у фейсбуці