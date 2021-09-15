У вчиненні крадіжки співробітники відділення поліції №2 (м.Бучач) підозрюють 41-річного жителя Чортківського району. Зловмисник обікрав помешкання, в якому робив ремонт.

Повідомлення про крадіжку надійшло до поліцейських від 63-річної мешканки села Звенигород. Вона розповіла, що з її квартири викрали прикраси з перлів. У протиправному жінка запідозрила майстра, який проводив ремонтні роботи у її помешканні.

Підозри потерпілої підтвердили правоохоронці. Протиправне вчинив односельчанин потерпілої. Чоловік не вперше потрапляє в поле зору поліцейських, він зізнався у протиправному.

Крадене злодій ще не встиг продати, тож прикраси поліцейські, після завершення усіх слідчих дій, повернуть власниці. За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії зловмисника кваліфікують за ст. 185 КК України – крадіжка.