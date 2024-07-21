Майор застрелив сержанта, якого заскочив зі своєю дружиною: амурні розбірки в тернопільському готелі

В одному із готелів Тернополя сталася стрілянина.

Про це повідомляє видання “Тернополяни” з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, 21 липня близько 3-ої години ночі по вулиці Степана Будного, у готелі “Стелла” майор, перебуваючи на третьому поверсі, застав свою дружину з коханцем – головним сержантом одного із прикордонних загонів. Відтак, майор 6 разів вистрелив у сержанта з пістолета “Glok-17”, який закріплений за ним. За інформацією видання, головний сержант загинув у готелі.

Сьогодні вирішується питання щодо затримання майора відповідно до статті 208 КПК України.