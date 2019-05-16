У Тернополі охоронець фестивалю побив двадцятиоднорічного хлопця. Потерпілий із заявою звернувся до поліції.

Як повідомляють у поліції, подія трапилася 13 травня близько 5 години ранку. За попередньою інформацією, фестиваль завершився ще о 23:00. Правоохоронці разом із організаторами заходу попередили відпочиваючих про закриття. Проте не всі люди одразу розійшлися і за правопорядком на театральному майдані залишилися стежити охоронці фестивалю. Одна з компаній розпивала спиртні напої та порушувала громадський порядок. На зауваження охоронця хлопці та дівчата не реагували, а коли він вчергове підійшов до відпочиваючих, молодий чоловік спровокував його на бійку. Охоронець в ході конфлікту кілька разів вдарив кулаком в обличчя тернополянина, спричинивши йому тілесні ушкодження.

На місце бійки виїжджала група реагування патрульної поліції. Учасників “розбірок” опитали, а даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР відповідно до статті 125 частина 1 ККУ.