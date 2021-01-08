Світ

“Неправильний” Майдан у штатах

Ключовим етапом процедури визнання результатів виборів президента США мав стати підрахунок голосів виборників на засіданні обох палат Конгресу. Однак здійснити цю формальність виявилося непросто – американці продемонстрували, що й вони, на 245-ім році своєї незалежності, можуть влаштувати щось на кшталт свого Майдану через начебто фальсифікацію результатів виборів. Ще чинний президент США Дональд Трамп зібрав у Вашингтоні мітинг своїх прихильників, під час якого сталося неочікуване. Мітингарі прорвали охорону навколо Капітолію, пішли на штурм будівлі парламенту США і увірвалися в неї. Це призвело до загибелі п’ятьох людей, значної кількості затримань, але не змогло зупинити визнання Байдена переможцем. Спільне засідання палат Конгресу підтвердило його обрання 46-им президентом США. Сам Трамп, врешті-решт, визнав реальність і пообіцяв “впорядковану” передачу влади Байдену. Він також засудив дії протестувальників, зазначивши, що “це неправильно і це не те, ким ми є”.

Суперечки в сімействі Джонсонів

Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон був, як відомо, палким прихильником виходу з Євросоюзу. А от його батько, після того як Brexit став реальністю, взяв та й отримав громадянство Франції. Уряд країни з прапором “триколор” задовольнив запит 80-річного Стенлі Джонсона в перший день нового року. Французькі урядовці не без задоволення зазначили, що це є свідченням того, наскільки британці прив’язані до ЄС навіть після виходу з нього. Слід зазначити, що Стенлі Джонсон раніше представляв у парламенті консервативну партію і був членом Європейського парламенту. Він також голосував за те, щоб залишитися у Євросоюзі на англійському референдумі 2016 р. Тепер можна уявити можливі суперечки в сімействі Джонсонів, які зберуться на five o’clock – традиційне англійське чаювання…

Врятувати репутацію

Компанії, які дорожать своєю репутацію, намагаються випускати продукцію бездоганної якості. Коли ж раптом з нею виникає якась проблема, діють так, як і повинні діяти фірми, зацікавлені у збільшенні числа клієнтів. Зокрема, корпорація Honda відкликає в Китаї понад мільйон автомобілів через можливі проблеми з паливним насосом. Зазначається, що відкликання обумовлене дефективним імпелером, який може шляхом деформації і розширення увійти в контакт з паливним насосом і вивести його з ладу. У гіршому випадку це може призвести до зупинки двигуна під час руху автомобіля. Несправні деталі будуть замінені для власників автомобілів безкоштовно. Також повідомлялося, що понад 400 тис. автівок відкликають Kia i Hyundai. Причина: ризик загоряння двигунів. Автомобілі з проблемними моторами або безкоштовно відремонтують, або замінять двигуни на нові.

Україна

Остання порада – радше політика

Пам’ятаєте корисні поради екс – в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун стосовно того, як вберегтися від нежитю, як безболісно перенести зміну часу на годину і який зв’язок між лисиною, переїданням і пивом замість вечері? Тепер доведеться обходитися без них: пані Уляна на початку року повідомила, що публікує у мережі Facebook свій останній пост. З цього приводу вона попрощалася з українцями, побажала всім їм здорового глузду і дала свою останню пораду: “Українці – непереможні. Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом. Думайте про суспільство та країну, а не лише про себе. Ухвалюйте рішення так, наче цього більше ні від кого очікувати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший”. Побажання радше політика, ніж медика – навряд чи хтось із ескулапів буде закликати наш і без того занадто нервовий люд конфліктувати…

Зневоднений Крим: ситуація ускладнюється

Жителі захопленого Росією Криму отримують воду за графіком через вичерпання її запасів на півострові. На думку багатьох експертів, тамтешня влада не розв’язує проблему з прісною водою, а лише “освоює” виділені з російського бюджету гроші. Також фахівці вважають, що якщо в найближчі три місяці на півострові не підуть дощі, Крим залишиться без прісної води. Для його нормального забезпечення водою потрібно, в першу чергу, ощадливо її витрачати. Але на півострові ще з радянських часів близько 60% води “втрачається” у водопроводах. При цьому опріснення морської води є далекою перспективою, а викачка її з водосховищ не допоможе вирішити проблемне питання, а скоріше ускладнить його. Ідею Володимира Путіна щодо забезпечення Криму водою за рахунок підземних джерел, що знаходяться під Азовським морем, вчені розкритикували. На їхню думку, поки що немає 100% впевненості, що прісні води під Азовським морем наявні в достатній кількості.

Тернопілля

Час духовного очищення, але не для всіх

Новорічні й різдвяні свята – час для підбиття підсумків і мрій про майбутнє. А ще, як кажуть, духовного очищення. Щоправда, не для всіх. Недаремно поліція саме в цей період настійливо попереджає про необхідність остерігатися квартирних злодюг та інших “фахівців” подібного профілю. Власник автівки на Східному масиві знехтував цими застереженнями – і позбувся 90 тис. грн., що їх необачно залишив у своєму автомобілі. Ну, а про злодюгу, що промишляв на кладовищі в одному з районів області, аж ніяк не можна було сказати, що на ньому хреста немає – саме хрест він ніс на собі разом з недешевою лампадкою, поцупивши їх з могили. Тим часом на Тернопільщині почали формувати план вакцинації від COVID-19. Уже визначають, кого будуть вакцинувати в першу чергу. Трохи дивно: самої вакцини, здається, ще немає й точно невідомо, коли і звідки надійде, а шкуру ще не впольованого ведмедя вже ділять. Трохи оптимістичніша новина із сфери медицини: двом мешканцям Тернопілля львівські лікарі пересадили нирки 47-річної жінки, яка померла від крововиливу. Великий респект медикам. І – посмертна вдячність донору разом зі смутком за передчасно згаслим життям…