У загальноосвітніх школах області триває електронна реєстрація дітей до першого класу. Подати заявку можна онлайн, але пізніше необхідно принести оригінальні документи.

В обласному центрі зареєстровано майже дві з половиною тисячі заяв від батьків майбутніх першокласників, 786 звернень уже підтверджено для зарахування, а решта – ще на розгляді. Після реєстрації батьки мають принести оригінали документів до школи.

“Усі заяви батьків щодо вступу дітей до першого класу мали б бути подані до 31 травня, але на сьогоднішній час ми розуміємо, що цього не відбудеться через карантин. Усі рішення щодо подачі документів приймають місцеві органи влади. Так, батьки можуть подати свою заяву онлайн. Але ми розуміємо, що крім заяви вони мають подати і медичну довідку, яку зараз отримати просто неможливо. Адже дитина має пройти всіх спеціалістів для отримання медичної довідки після завершення карантину. Тому місцеві органи влади мають прийняти рішення про те, що подача документів має в першу чергу відтермінуватися, терміни подачі документів мають бути змінені. І ще одне — подача документів має тривати не менше місяця”, – каже начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Отже, терміни подачі заяв від батьків майбутніх першокласників будуть продовжені. Втім, жителям краю радять не зволікати із онлайн-зверненнями. Варто зробити це до кінця травня.

Софія Романська