Набір до Патрульної поліції оголосили на Тернопільщині. Ряд вакансій у правоохоронних органах краю представили на «Ярмарку професій» в обласній службі зайнятості.

Інспектори розповідали всім присутнім про професію патрульного, етапи відбору в поліцію, життя в Академії, робочі будні, перспективи на майбутнє та можливості кар’єрного росту. Зокрема, є потреба в охоронцях, дільничних, оперуповноважених, патрульних поліцейських, – розповіла речниця Патрульної поліції області Катерина Басалига. Шукає працівників і головне управління Нацполіції області.

«Якщо ви прагнете захищати рідне місто та дбати про безпеку його мешканців, нагадуємо, що набір до лав патрульної поліції в Тернопільській області триває. Встигніть подати заявку та долучитись до дружньої родини патрульних поліцейських! Зокрема, у Патрульній поліції є такі вакансії – поліцейський роти патрульної служби, поліції особливого призначення «Тернопіль» ГУНП в Тернопільській області; поліцейський взводу охорони об’єктів та публічної безпеки».

Охочим служити у поліції пропонують зарплату від 10 000 – 12 000 грн., обіцяють перспективи кар’єрного зростання, а також соціальне забезпечення.

Софія Романська