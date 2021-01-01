За моєї пам’яті, жоден рік, що відходив у минуле, не згадували такими не дуже добрими й не надто тихими словами, як минулий 2020-й. Навіть 1986-й, позначений чорнобильським лихом, не удостоювався таких несхвальних оцінок.

Ситуація тоді була дещо іншою: набувала розмаху “перестройка”, яку її батько, Міхаїл Горбачов, розпочав, не знаючи, куди вона заведе. Свіжий вітер змін в ту пору вселяв надії, а телебачення раптом в новорічних програмах заходилося виливати відра сатиричної критики на всі сторони життя відсталого в усіх відношеннях СРСР, водночас протиставляючи йому передовий Захід.

Якщо вже зайшла мова про телебачення, то слід зазначити, що в новорічну ніч воно залишається головною розвагою для багатьох людей, не схильних до ресторанно-корпоративних розваг. В тому числі й мене. З отими ресторанами теж, до речі, доволі “каламутна” справа. Трохи дивно, як можна закликати людей уникати надмірних соціальних контактів у святкову пору і водночас давати дозвіл на роботу ресторанів до 7 ранку. Зрештою, може й не надто дивно – у нас сьогодні в багатьох випадках складається враження, що ліва рука не зовсім знає, що робить права і навпаки. А щодо самого “телеящика”, то на ньому переважно довелося зосередитися на добрих старих радянських комедіях ( на щастя, до них “десовєтизація” не добралася) – чогось вартого уваги серед іншого запропонованого вітчизняним телевізійним контентом особисто я не помітив, за винятком, хіба що, концерту Іво Бобула на 5 каналі. Зрозуміло, це питання особистого смаку і вподобань, але я, приміром, ладен вкотре зі сміхом дивитися на урочисту ходу персонажа Андрія Миронова з почепленими на палицю плавками і з хвостом із водоростей ззаду на штанах, ніж на дурнуваті кривляння і витанцьовування нинішніх старлеток із штучно збільшеними губами і грудьми й бездумним виразом очей. А тексти які! Це ж “уму нерастяжимо”…

Консерватизм представника покоління, що відходить у минуле? Можливо. Але, щиро кажучи, від усвідомлення того, в яке майбутнє ми йдемо, трохи бере острах. Разом з відчуттям якоїсь аномальної полегкості: жити в ньому аж надто довго не доведеться.

А вже коли стрілки годинника зупинилися рівно на 12, за вікном залунала канонада фєрверків. Всупереч наполегливим проханням влади, поліції, ДСНС і застереженням суто морального плану. Гурти “биків”, яких у “файному” місті зовсім не бракує, відзначали прихід року Бика…