Гектар маскувальних сіток для українських захисників сплели тернопільські студенти. Вони захищатимуть від ворожого ока українських воїнів.

Маскувальні сітки для українських захисників плетуть студенти історичного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка. Юнаки та дівчата займаються цим від початку російсько-української війни, а після повномасштабного вторгнення країни-агресора, студенти посилили волонтерську діяльність.

«Цілий історичний факультет і студентська їдальня облаштовані під локації для плетення маскувальних сіток. Це знана традиція у нас на факультеті. Від початку війни у 2014 році і до початку цієї війни у лютому наші студенти сплели близько 12 тис квадратних метрів, то зараз за три тижні ми сплели близько 15 тис. квадратних метрів маскувальної сітки. Вони вже поїхали на околиці Києва, також кілька сіток маємо відправити військовим бригадам», – зазначив ректор ТНПУ ім. В. Гнатюка Богдан Буяк.

Маскувальні сітки студенти-історики передали 95-ій десантно-штурмовій бригаді. Для воїнів – це необхідна річ.