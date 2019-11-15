“Кубок ректора з шахів”, – змагання під такою назвою організували для студентів-медиків. Турнір проходив за швейцарськими правилами.

Перше і друге місце вибороли українці, а бронзу отримав студент факультету іноземних студентів.

Змагання з шахів складалися із дев’яти турів, кожен з яких тривав близько десяти хвилин, – розповідають організатори. У «Кубку ректора з шахів» взяло участь 24 студенти, серед яких – іноземці.

«Турнір проходив за швейцарською системою у 9 турів, кожен з яких тривав 10 хвилин, на партію кожному учаснику виділялось 5 хвилин. Участь в змаганні взяли 24 студенти, 10 студентів зіграли вільні партії між собою. Вітаємо переможців турніру, а саме: перше місце посів Євгеній Момотюк (5 курс, фармацевтичний факультет), срібло у Андрія Облещука (медичний факультет), а бронзу виборов Nilesh Yograj Patil, другокурсник з факультету іноземних студентів».

Додамо, такі змагання у медичному університеті стали традиційними. Проводять їх, що популяризувати інтелектуальні ігри.

Софія Романська